Мигрантов научат сексу с немками

В Германии стали обучать сексуальному поведению беженцев из стран, где проявления любви запрещены публично, а изнасилования не всегда считаются преступлениями. Об этом сообщил The Local.

В одном из специально созданных видеороликов объясняется разница между сексуальным согласием и изнасилованием.

«Это похоже на предложение выпить чашку чая. Если она отвечает "Да, хорошая идея", то это означает согласие. Если же она колеблется, то вы можете приготовить чай и спросить снова. Если же она говорит "Нет, спасибо" — то не заваривайте чай и не сердитесь», — говорится в ролике.

В другом видео студенты смотрят сцену о встрече мужчины и женщины в ночном клубе. Сначала они пьют, смеются, танцуют и целуются. Затем атмосфера в комнате и на экране быстро меняется, а мужчина отвозит женщину домой, запирает дверь и насилует ее. После окончания видео тридцатилетние мужчины, прибывшие в Берлин из Сирии, Ирака и Афганистана, комментируют увиденное, а затем педагогами объясняется состав преступления. Отмечается, что участники четырехчасового курса под названием «Вместе за безопасность», который в настоящее время проводится только в Берлине, сами добровольно присоединились к занятиям.

В июне сообщалось, что шведское государство инвестирует пять миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов. Средства идут на сайт под названием Youmo, посвященный «здоровью, сексуальности и равенству полов». Материалы, предоставленные на сайте, можно прочитать на шведском, арабском, сомалийском и дари. Они проиллюстрированы картинками, где фигурируют темнокожие мужчины и женщины-блондинки с европейской внешностью.