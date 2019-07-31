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Глава ЛНР проведет 7 августа прямую линию с жителями Украины 

ТАСС 1 час назад
Фото: предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил о своих планах провести прямую линию с жителями Украины и ответить на их вопросы.
"Как и обещал ранее, решил провести очередную прямую линию, на которой отвечу на поступающие многочисленные вопросы жителей Украины", — цитирует запись в Twitter главы республики агентство Луганскинформцентр.
Прямая линия состоится 7 августа. Первую прямую линию Пасечник провел в марте этого года. Тогда на "горячие номера" поступило около 1,5 тыс. вопросов граждан из 23 населенных пунктов Украины.
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В мире , Украина , Леонид Пасечник
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