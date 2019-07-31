Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кличко встретился с адвокатом Трампа 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
По словам киевского градоначальника, инициатором встречи стал сам Джулиани, который и пригласил Кличко в Нью-Йорк. Он отметил, что в ходе встречи стороны обсуждали ситуацию на Украине и перспективы ее дальнейшего сотрудничества с США.
«И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления», — добавил он.
Кличко поблагодарил «друзей Украины» за помощь и поддержку его стране, а также заявил, что договорился с Джулиани провести следующую встречу в Киеве.
Ранее стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева. Кличко считает, что этот шаг нарушит принципы самоуправления.
Согласно закону «О столице», глава КГГА и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогу выборов. Однако по решению конституционного суда, президент обязан назначать на пост главы КГГА избранного на выборах мэра.
Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.
Рудольф Джулиани был мэром Нью-Йорка в 1994 — 2001 годах. В мае он высказывал намерения приехать в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, однако позже отменил эту поездку, чтобы не встречаться с «врагами американского президента».
Последние новости
Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам США срочно анонсировали аналог «Авангарда»
Комментарии
В мире , Украина , Виталий Кличко , Петр Порошенко , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Киев , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР назвали условия для отвода сил1
Российский губернатор ответил на критику Путина40
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм53
Украинскую певицу обокрали в Москве
США заявили о «большой сделке» с Россией95
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
00:36
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм
США Политика
00:42
SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение