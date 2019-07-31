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Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Эксперт выразил надежду, что нынешний глава государства Владимир Зеленский действительно приступит к наказанию коррупционеров, однако признался, что сомневается в возможности возвращения Порошенко из-за границы.
"У меня закрадывается подозрение, что он не вернется. Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его концы. Порошенко почему-то спокойно уехал за границу со всей семьей, а до этого он килограммы или полтонны стодолларовых бумаг обналичил из банка. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? Сначала улетела семья за несколько дней до этого — ясно было, что он тоже улетит", — отметил Погребинский.
В понедельник интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Порошенко отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул.
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Комментарии
В мире , Михаил Погребинский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Украинская правда
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