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Россия уличила ООН в фейках 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Reuters
ООН публикует непроверенную информацию о последствиях ударов в сирийской провинции Идлиб. Такое заявление сделал постоянный представитель России в организации Василий Небензя, передает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок подчеркнул, что более 90 дней бомбардировок Сирией и Россией привели к бойне в Идлибе.
В ответ Небезня заявил, что секретариат ООН не должен торопиться с непроверенной информацией. «Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это — ложь», — подчеркнул Небезня.
«Мы помним насмешку над Советом Безопасности со стороны тех стран, которые привыкли обвинять в этом [жертвах мирного населения] Россию. Цель всех этих призывов немедленно прекратить [огонь] — нам абсолютно очевидна: сохранить террористическое присутствие в Идлибе на будущее, чтобы использовать его в целях борьбы с законными сирийскими властями», — сказал российский дипломат.
Ранее комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в результате авианалетов сирийской авиации и ее союзников за 10 дней погибли по меньшей мере 103 мирных жителя.
25 июля стало известно, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) ответственны за большую часть потерь в рядах джихадистских группировок — за последний месяц те потеряли по меньшей мере 300 человек убитыми.
22 июля Минобороны России выступило с заявлением, в котором отвергло обвинения в атаках на гражданские объекты. Тогда агентство Associated Press cо ссылкой на местные источники заявило о десятках погибших мирных жителей в результате российской авиаподдержки сирийского наступления.
21 июля сообщалось, что сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Источники утверждали, что было нанесено более 30 точечных воздушных и ракетных ударов по объектам, контролируемым боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Комментарии
В мире , Армия , Видео , Конфликты , Башар Асад , Мишель Бачелет , Марк Лоукок , Василий Небензя , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра , Associated Press , ИТАР-ТАСС , Идлиб , Сирия
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