Белый дом начали окружать четырехметровой оградой

Президент США Дональд Трамп начал строительство стены не только на американо-мексиканской границе, но и вокруг собственной резиденции в Вашингтоне — Белого дома. Участок ограждения вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый известный и любимый туристами вид на эту достопримечательность, закрыли сплошным строительным забором белого цвета.

Резиденцию американского лидера, однако, все равно видно с улицы. Для красоты ограждение обтянуто белой тканью, на которой размещены некоторые детали проекта, а также архивные изображения того, как Белый дом выглядел в предыдущие эпохи.

Согласно планам, описанным на сайте Национальной парковой службы, нынешнюю ограду высотой приблизительно в 2 м должны заменить в два раза более высокой. Новый барьер высотой около 13 футов (почти 4 м) будет построен с применением технологий обнаружения нарушителей и таким образом, чтобы на него было практически невозможно взобраться.

Несанкционированные проникновения

Разрешение на возведение по периметру Белого дома новой стены Секретная служба США получила от соответствующих федеральных властей в 2017 году. Намерения сделать более высокой ограду у вашингтонской резиденции президента США появились после серии громких инцидентов, связанных с несанкционированным проникновением посторонних на охраняемую территорию комплекса на Пенсильвания-авеню, 1600.

Едва ли не самым скандальным происшествием такого рода стало вторжение непосредственно в Белый дом 19 сентября 2014 года американского гражданина, ветерана вооруженных сил Омара Гонзалеса. Ему удалось не только перебраться через ограду Белого дома и беспрепятственно пересечь лужайку, но и проникнуть внутрь особняка.

Подобные инциденты продолжают повторяться. Так, сотрудники Секретной службы задержали мужчину при попытке преодолеть ограду Белого дома в середине июня этого года, он был сразу же задержан.

Ограда была деревянной

Строительные работы будут проводиться постепенно и продолжатся до 2021 года включительно. В результате нынешняя стена будет полностью заменена. При этом некоторые ее секции сохранят для истории и отправят в музей. В целом по внешнему виду новое ограждение не будет сильно отличаться от существующего, не считая высоты.