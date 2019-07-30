В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией

"Это все бутафория (курс Украины в ЕС и НАТО — ред.). Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан… то, что нас больше всего беспокоит", — заявил Кива во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, власти не занимаются решением реальных проблем страны. "Мы опять видим фотографии в Facebook, как наш президент отдыхает на море, то руководитель Офиса президента рассуждает о том, что будут у нас какие-то парады", — добавил он.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко , занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.