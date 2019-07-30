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В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией 

РИА Новости + ещё 6 39 минут назад
Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
"Это все бутафория (курс Украины в ЕС и НАТО — ред.). Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан… то, что нас больше всего беспокоит", — заявил Кива во вторник в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, власти не занимаются решением реальных проблем страны. "Мы опять видим фотографии в Facebook, как наш президент отдыхает на море, то руководитель Офиса президента рассуждает о том, что будут у нас какие-то парады", — добавил он.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Комментарии
В мире , Европа , Украина , Илья Кива , Петр Порошенко , Йоханнес Хан , Андерс Расмуссен , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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