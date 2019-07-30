В Крыму рассказали об унижениях со стороны Европы

Член Общественной палаты РФ , глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер пожаловался на унижения при получении визы в страны Европы. Об этом сообщает РИА «Новости». «Всегда, когда я выезжаю на территорию Европы, мне открывают визу на отдельном листочке с указанием, что Крым является составной частью Украины. Это унижение», — сказал он журналистам в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня». По словам Абажера, ему приходится ездить в Европу для участия в совещаниях ОБСЕ и сессиях ООН , где обсуждаются вопросы Крыма, однако из-за проблем с визами он готов отказываться от поездок. «Как это так: мне, гражданину Российской Федерации, выдают визу на отдельном листочке, вместо того чтобы поставить этот штамп непосредственно в мой загранпаспорт», — возмутился Абажер. По его словам, это является нарушением свободы передвижения жителей Крыма. Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам, выданным в Крыму после 2014 года. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине по украинским документам либо по российским загранпаспортам, выданным в других регионах страны.