День независимости: Зеленский прошагает по Крещатику

В офисе президента Украины рассказали, как будет проводиться празднование Дня независимости Украины. Так, 24 августа по главной улице Киева пройдет не военный парад, а «шествие достоинства», в котором примут участие не только военные, но и медицинские работники, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры. Кроме того, в нем примет участие и глава государства.

День независимости, который традиционно отмечается 24 августа, пройдет на Украине в новом формате. Как заявил глава офиса президента страны Андрей Богдан , вместо военного парада в Киеве состоится «шествие достоинства».

«В этом году Украина будет праздновать день независимости в новом формате. Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы состоится «шествие достоинства», — приводит слова представителя украинского лидера телеканал «112 Украина».

Богдан отметил, что это мероприятие в европейском стиле создаст новую традицию чествования всех, кем гордится Украина.

«Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск вооруженных сил Украины, ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры», — обратил внимание глава президентского офиса.

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с руководством страны также примет участие в шествии. После этого он «обратится к народу», затем состоится «грандиозный концерт».

Ранее, 15 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому был установлен новый порядок проведения дня независимости. Так, украинцы отметят этот знаменательный день возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада.

«Постановляю кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Так, Зеленский поручил кабинету министров обеспечить проведение 24 августа в украинской столице и других городах торжественных мероприятий по случаю празднования Дня независимости, в которых должны принять участие все представители власти.

Также по всей стране должны пройти возложения цветов к памятникам и памятным знакам выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины. Кроме того, кабмину необходимо обратиться к представителям церкви с предложением провести 24 августа молебен.

В этом же указе говорится, что МИДу необходимо организовать за рубежом торжественные мероприятия по случаю праздника с привлечением общественности. МВД Службе безопасности Украины украинский лидер поручил обеспечить порядок, безопасность и защиту прав жителей страны во время празднования.

О том, что Владимир Зеленский принял решение отменить военный парад, стало известно 9 июля. «Обычно 24 августа у нас приходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение, выделить 300 млн гривен [$11,7 млн] на премии всем нашим военным», — сказал президент Украины в видеообращении, которое он разместил на фейсбуке.

Он отметил, что это не отменяет чествование героев и празднования Дня независимости — просто будет «новый формат».

Решение главы государства было встречено резкой критикой. Так, спикер прошлого созыва Верховной рады Украины Андрей Парубий был «поражен» этим заявлением Зеленского и призвал военных провести шествие по центральной улице Киева, передает РИА «Новости».

«Я неприятно поражен этим решением. Но будет ли парад, не им решать… Призываю всех, кто боролся за независимость Украины, участников революции достоинства, ветеранов, военных, волонтеров 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны», — заявил Парубий во время парламентского заседания.

В то же время, по мнению бывшего первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко , этот парад необходим, чтобы показать «силу и мощь украинской армии», отмечает агентство.

«Отмена военного парада ко дню независимости — жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским — видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным — гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь», — написала депутат на своей странице в фейсбуке.

Недовольство выразили и сами граждане страны, написав на сайте президента Украины петицию с требованием пересмотреть решение и провести военный парад в Киеве.

«Провести ко дню независимости Украины военный парад в Киеве… Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции», — пишет автор, который разместил петицию 9 июля.

В настоящее время она набрала 5767 голосов, однако, чтобы ее рассмотрел президент, требуется набрать 25 тыс. подписей за три месяца.