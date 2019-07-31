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Мэр Вильнюса рассказал о преступлениях «национального героя» Литвы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Facebook
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объяснил, почему решил снять памятную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке со здания библиотеки Академии наук. Об этом сообщает Sputnik Литва.
Свое обращение он адресовал президенту Литвы Гитанасу Науседе. Шимашюс пояснил, что существуют надежные исторические доказательства того, что Норейка участвовал в создании еврейского гетто.
"Мы сделали то, что упоминаемая вами комиссия и посоветовала, господин президент. Признаю — мы должны были это сделать раньше, более тонко; но должны были сделать", — написал он в Facebook.
Мэр подчеркнул, что готов встретиться с литовским лидером и представить ему планы по пересмотру политики по установке памятников в Вильнюсе.
В начале апреля литовский правозащитник Станисловас Томас разбил кувалдой мемориальную табличку Норейке (Генералу Ветра) на здании библиотеки Академии наук.
Он заявил, что его действия — это политический протест против "отрицания преступлений нацизма и почитания преступников войны".
Табличку восстановили, но на прошлой неделе Шимашюс все же решил снять табличку со здания библиотеки. Его решение раскритиковали многие литовские политики, в том числе представители партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), известные своей русофобской позицией и радикальными инициативами.
В свою очередь, президент Литвы призвал придерживаться моратория на стирание исторической памяти и пригласил учреждения и экспертов совместно разработать принципы для "национальной политики памяти".
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Комментарии
В мире , Прибалтика , Йонас Норейка , Ремигиюс Шимашюс , РАН , Вильнюс , Литва
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