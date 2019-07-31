Мэр Вильнюса рассказал о преступлениях «национального героя» Литвы

Свое обращение он адресовал президенту Литвы Гитанасу Науседе. Шимашюс пояснил, что существуют надежные исторические доказательства того, что Норейка участвовал в создании еврейского гетто.

"Мы сделали то, что упоминаемая вами комиссия и посоветовала, господин президент. Признаю — мы должны были это сделать раньше, более тонко; но должны были сделать", — написал он в Facebook.

Мэр подчеркнул, что готов встретиться с литовским лидером и представить ему планы по пересмотру политики по установке памятников в Вильнюсе.

В начале апреля литовский правозащитник Станисловас Томас разбил кувалдой мемориальную табличку Норейке (Генералу Ветра) на здании библиотеки Академии наук.

Он заявил, что его действия — это политический протест против "отрицания преступлений нацизма и почитания преступников войны".

Табличку восстановили, но на прошлой неделе Шимашюс все же решил снять табличку со здания библиотеки. Его решение раскритиковали многие литовские политики, в том числе представители партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), известные своей русофобской позицией и радикальными инициативами.

В свою очередь, президент Литвы призвал придерживаться моратория на стирание исторической памяти и пригласил учреждения и экспертов совместно разработать принципы для "национальной политики памяти".