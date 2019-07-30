Чье это дело — женское тело?

Страшное слово "аборт" с периодической регулярностью попадает в топ тем то в одной, то в другой стране. Причина — запретительное законодательство. Год назад после смерти женщины из-за неоказания специфической медпомощи Ирландия бурлила так, что аборты пришлось легализовать. Сейчас бурлят США

В почти десяти американских штатах аборты либо жестко регулируются, либо запрещены и продолжают запрещаться по "Закону о сердцебиении плода". Его нарушение приравнивается к тяжкому уголовному преступлению.

У кого бьется сердце, да и сердце ли это?

"Билль о сердцебиении" впервые появился в 2013 году в Северной Дакоте. Он означает, что если у плода прослушивается сердце, значит он личность, и аборт — это убийство человека. А дальше следует самое жестокое из возможных в конкретном штате наказаний. Как варианты — 99 лет тюремного срока для врача, проводившего аборт (штат Алабама), и даже смертная казнь для женщины, не захотевшей вынашивать ребенка (этого могут потребовать в Джорджии). В Кентукки и Огайо, Луизиане и Миссури, Миссисипи и Южной Дакоте свои преследования.

Однако везде есть врачи, которые утверждают: то, что закон называет "сердцебиением", является простым сокращением ткани эмбриона, у него не сформировалось ни сердца, ни мозга, ни лица — ничего. Сокращение это начинается через шесть недель после зачатия, когда женщина, как правило, еще не знает о своей беременности. Высказывания американок, выходящих на митинги за свои права, еще жестче. Они говорят, что авторам законов против абортов — как правило, мужчинам — по большому счету плевать на женщин, их независимость, психическое здоровье и способность или неспособность стать хорошими матерями.

Зачем же "мужчины-законодатели" это делают?

Дайте подумать!

Конечно, все говорят исключительно о здоровье матери и ребенка и о ценности человеческой жизни, в какой бы начальной стадии эта жизнь не находилась. Тут набирающее по всему миру движение pro-life — "за жизнь" в смысле против абортов — главный поставщик "правильных позиций". Но есть и движение pro-choice — сторонники права женщины на выбор и распоряжение собственным телом. Они считают, что законодательные запреты абортов — не более чем попытка получить контроль над женщинами. Это как минимум. Как максимум — с новой силой встает самая большая угроза женской жизни: нелегальные или подпольные аборты. История человечества показывает, что так было всегда, если за аборты преследовали, и это сходило почти на нет, если их легализовывали.

Мировая "моровая" практика

Причины запрета абортов или их частичного разрешения в разных частях мира разные: от демографических до политических. Стран, где аборты категорически запрещены, немного: это Сaльвадop, Никарагyа, Чили, Филиппины. В Европе только на Мальте и в Ватикане не разрешают прерывание беременности ни при каких (!) обстоятельствах. В некоторых чуть менее строгих государствах с "обстоятельствами" все же считаются. Например, в Аргентине и Испании аборт разрешен жертвам изнасилования. Сходное законодательство в Сирии и Алжире, большинстве стран Океании, а также в Центральной и Латинской Америке. Сверх этого "обстоятельства" в Изpаиле, Пoльше, Урyгвае и еще некоторых странах можно прервать беременность, если у плода выявлены очевидные патологии. И есть страны, где приплюсовываются социально-экономические аспекты. В Япoнии, Ислaндии, Индии и Люксембypге женщине разрешено делать аборт, если ее материальное положение не позволяет полноценно растить ребенка.

Аборт на чаше весов

Чаще всего агитаторы против абортов пугают женщин тем, что если они совершат это действие, у них никогда не будет детей. Заявление это невежественное — так считает писательница и общественная деятельница Мария Арбатова

"Женщина может не иметь детей, если аборт сделан неквалифицированными людьми, в чудовищных условиях и закончился осложнениями. При сегодняшней технике аборта, когда он делается цивилизованно и без последствий или последствия были подхвачены и вылечены, женщина остается репродуктивной. Никто не говорит, что аборты это хорошо. Аборты — это ужасно, это чудовищно, это безумно вредно, это убивает запущенную биологическую программу, это требует потом работы с психотерапевтом. Но запрет аборта — это еще страшнее, и мы выбираем из двух зол наименьшее".

В России отношение к абортам не поощряющее, но они легализованы и регулирующее их законодательство гораздо мягче в сравнении с другими странами. Закон позволяет женщине принять самостоятельное решение о том, хочет ли она стать матерью. Медицинский аборт до 12 недель проводится по ее желанию. Возможен и на 10 недель позднее, если у беременности криминальная причина. При возникших серьезных противопоказаниях здоровью операция проводится на любом сроке.