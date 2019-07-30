Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 

Немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил об отказе Нидерландов принять материалы его расследования катастрофы MH17. Как сообщает РИА Новости, Реш утверждает, что в его расследовании есть информация из «секретных документов».
По словам детектива, он предложил Объединенной следственной группе (JIT), расследующей крушение самолета, и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке аудиозаписи спецслужб о воздушном движении в день катастрофы, записи телефонных переговоров украинской армии, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.
В списке собранных сведений Реш также упомянул «имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными», «предположительно уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей» и другие документы, которые не описаны подробно «по соображениям безопасности».
Реш готов передать эти документы следователям только в присутствии представителей международных СМИ. Он заявил, что в прокуратуре Нидерландов отказались принять материалы, а в JIT на его предложение не ответили.
В прокуратуре отметили, что требования детектива о публичности «очень необычны». По словам прокуроров, если материалы Реша попадут к СМИ и другим лицам до изучения правоохранительными органами, это может навредить расследованию.
По словам Реша, он настаивает на публичной передаче данных из-за угроз, он опасается за свою жизнь. Он утверждает, что в раскрытой JIT информации нет тех доказательств, которые есть у него.
По данным РИА Новости, Реш расследовал крушение МН17 с 2014 года, имя заказчика расследования он не раскрывает.
Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
В мае 2018-го в JIT заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.
Летом 2019 года полиция и прокуратура Нидерландов объявили о предъявлении обвинений по делу трем россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.
В Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Буков», показанные следователями, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатском военном округе. Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко сообщал, что Россия передала Нидерландам данные своих радаров и документы на ракету.