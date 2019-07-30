Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил об отказе Нидерландов принять материалы его расследования катастрофы MH17. Как сообщает РИА Новости, Реш утверждает, что в его расследовании есть информация из «секретных документов».

По словам детектива, он предложил Объединенной следственной группе (JIT), расследующей крушение самолета, и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке аудиозаписи спецслужб о воздушном движении в день катастрофы, записи телефонных переговоров украинской армии, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.

В списке собранных сведений Реш также упомянул «имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными», «предположительно уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей» и другие документы, которые не описаны подробно «по соображениям безопасности».

Реш готов передать эти документы следователям только в присутствии представителей международных СМИ. Он заявил, что в прокуратуре Нидерландов отказались принять материалы, а в JIT на его предложение не ответили.

прокуратуре отметили, что требования детектива о публичности «очень необычны». По словам прокуроров, если материалы Реша попадут к СМИ и другим лицам до изучения правоохранительными органами , это может навредить расследованию.

По словам Реша, он настаивает на публичной передаче данных из-за угроз, он опасается за свою жизнь. Он утверждает, что в раскрытой JIT информации нет тех доказательств, которые есть у него.

По данным РИА Новости, Реш расследовал крушение МН17 с 2014 года, имя заказчика расследования он не раскрывает.

Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в JIT заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.