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О пытках заключенных в тайных тюрьмах СБУ рассказали в ЛНР 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Stephen Hird/Reuters
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что пленные, которых держали в тайных тюрьмах СБУ, на протяжении дней, а то и месяцев подвергались пыткам. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, речь идет о тюрьме в Мариуполе, которая относится к Донецкой области.
Она отметила, что в 2015 году в этой тюрьме находились два гражданина ЛНР.
"Люди чудом остались живы, и я считаю, что им очень повезло", — подчеркнула Кобцева.
Она также добавила, что от людей, которых возвращали в ЛНР при обмене пленными, появилась информация о "нашумевших харьковских подвалах".
Именно в таких тюрьмах, уточнила она, к пленным применяются пытки прежде, чем их отправляют в учреждения следственных органов.
Ранее были названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе.
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В мире , Украина , Ольга Кобцева , СБУ
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