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Украина и Донбасс обвинили друг друга в нарушении перемирия 

Lenta.ru + ещё 3 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
На линии соприкосновения в Донбассе снова зафиксировано нарушение абсолютного и бессрочного перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В центре отмечают, что 30 июля в ДНР было зафиксировано три обстрела со стороны позиций вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом не уточняется, из какого оружия проводились эти обстрелы.
В то же время о нарушении перемирия сообщила и украинская сторона. В штабе Операции объединенных сил (ООС) отмечают, что за сутки вооруженные силы самопровозглашенных республик дважды обстреляли позиции ВСУ у населенных пунктов Луганское и Пески. Обстрел якобы проводился с помощью гранатометов.
О пострадавших ни одна из сторон не сообщила.
21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное и абсолютное — перемирие. Обе стороны сообщали об отсутствии его нарушений, пока в ДНР не заявили о срыве режима абсолютной тишины. Перемирие сохранялось на протяжении 12 часов 53 минут. В следующий раз о нарушении перемирия сообщили в ЛНР, заявив, что 21 июля в 18:40 по местному времени украинские силовики снова обстреляли Первомайск. На протяжении первой недели с момента введения перемирия по всей линии соприкосновения продолжали фиксироваться нарушения, однако в СММ ОБСЕ также отмечали, что интенсивность обстрелов снизилась.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
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В мире , Украина
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