СМИ: организатор терактов 11 сентября готов назвать заказчика

В обмен Халид Шейх Мохаммед просит не выносить ему смертный приговор

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США готов подтвердить информацию о причастности к терактам Саудовской Аравии . В обмен на показания гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед просит не выносить ему смертельный приговор, сообщает The Wall Street Journal. Перевод статьи приводит ТАСС.

Соответствующую письменную просьбу обвиняемый направил из тюрьмы Гуантанамо в Федеральный суд Манхэттена , где рассматривается коллективный иск родственников жертв теракта. По их мнению, Саудовская Аравия финансировала террористическую организацию «Аль-Каида» , которая взяла на себя ответственность за теракты. Адвокат Мохаммеда сообщил, его подзащитный готов всесторонне сотрудничать со следствием, если ему не вынесут смертельный приговор. По информации WSJ, до сих пор обвиняемый отказывался давать показания из-за «общего характера обвинения».

Халид Шейх Мохаммед, который назвал себя главой военного совета «Аль-Каиды», был задержан в 2003 году. В результате терактов погибли около 3 тысяч человек из 80 стран мира. В 2015 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило серию документов о расследовании теракта.

В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность «Аль-Каиды» и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за теракты. Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в Соединенных Штатах на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае положительных решений судов по искам американских граждан.