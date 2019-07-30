«Мне не за что краснеть»: куда «сбежал» Порошенко

По словам собеседников издания, сам экс-президент, его старший сын Алексей с женой и дочерью 28 июля отправились на чартерном рейсе из Киева Стамбул . Позже этот же борт вылетел из Стамбула в ОАЭ, сел там и пропал из системы отслеживания. Strana.ua отмечает, что лайнер мог отправиться дальше.

За несколько дней до этого, 23 июля, жена экс-президента Марина Порошенко , две его дочери и младший сын улетели из Киева в Мюнхен.

СМИ писали, что бывший глава государства покинул страну на фоне возбуждения против него нового уголовного дела: экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко заявил, что Порошенко требовал у него вынесения решений в отношении невиновных.

По данным Strana.ua, Порошенко должен явиться на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) 12 августа. Связано ли это с заявлениями Чернушенко, не уточняется. До этого Порошенко вызывали в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при сделках с заводом «Кузня на Рыбальском».

Ранее Порошенко сообщал «Украинской правде» что собирается отправиться с семьей на отдых за границу. Источники газеты отмечали, что перед отлетом он написал заявление об отказе от госохраны.

В интервью «Украинской правде» Порошенко заявлял , что не боится лишения неприкосновенности и возможных судебных процессов.

«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться», — заявил он.

Порошенко добавил, что если бы он попытался спрятаться, это был бы «большой подарок Путину».