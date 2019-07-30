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Эксперт раскрыл истинное отношение Зеленского к России 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст раскрыл истинные намерения Зеленского по отношению к России. Политолог уверен, что новый украинский лидер повторит своего предшественника Порошенко.
Хербст ссылается на слова людей из команды Зеленского, которые говорили, как он «слушает, учится и двигается в направлении, схожем с политикой, которая установилась за последние несколько лет». Заявление прозвучало в ходе выступления политолога в Атлантическом совете.
"Думаю, что мы наблюдаем именно это", — резюмировал Хербст.
Зеленский, считает американец, изначально шёл во власть с другим подходом: этим объясняются его предложения провести референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО. Это же стало поводом предложить восстановление моста в Луганской области. Но ни одно предложение Зеленского не получило положительной реакции из Москвы, так что политика нового президента склоняется к курсу Порошенко.
Политолог допускает, что Украине, возможно, такая политика на данный момент подходит больше всего. Но, с другой стороны, так происходит «потому что не было реакции, когда Зеленский протянул руку».
Ранее News.ru сообщал, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что в стране готовится к запуску русскоязычный телеканал. По его словам, СМИ должно вещать для всех русскоговорящих людей мира.
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Комментарии4
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , НАТО
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