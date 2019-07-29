Трампа призвали к новым санкциям против России 

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей, сообщает РИА «Новости».
Энгел и Маккол обратились к президенту с письмом, в котором выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон так и не ввел второй пакет санкций из-за отравления в Солсбери.
Кроме того, конгрессмены заявили, что отсутствие санкций в отношении России не соответствует американскому законодательству.
Авторы письма назвали неприемлемой неспособность ответить на «неприкрытую российскую агрессию».