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Трампа призвали к новым санкциям против России 

Рамблер + ещё 7 45 минут назад
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей, сообщает РИА «Новости».
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Энгел и Маккол обратились к президенту с письмом, в котором выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон так и не ввел второй пакет санкций из-за отравления в Солсбери.
Кроме того, конгрессмены заявили, что отсутствие санкций в отношении России не соответствует американскому законодательству.
Авторы письма назвали неприемлемой неспособность ответить на «неприкрытую российскую агрессию».
В мире , Видео , США
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