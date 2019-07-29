Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине предложили способ возвращения Крыма 

Рамблер + ещё 6 44 минуты назад
К обсуждению статуса Крыма нужно привлечь страны «нормандского формата», а также США и Турцию. С таким предложением выступил «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич в интервью «Сегодня.ua.
»Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что "минский формат" не идеален, "нормандский формат" не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было», — приводит РИА «Новости» слова Кориневича.
На Украине потребовали санкций за Крымский мост
По его словам, Киев должен инициировать создание международной площадки по обсуждению принадлежности полуострова, и это станет первым шагом на пути возвращения Крыма в состав Украины.
Кориневич отметил, что в первое время переговорная площадка может существовать без участия России.
В мире , Видео , Украина , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран позвал Россию в Ормузский пролив28
На Украине начали борьбу за умы россиян71
Пока вы не уснули: за Крымский мост требуют санкций19
Индия закупилась российскими ракетами
Экс-замглавы ФСИН узнал срок11
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение