На Украине назвали способ возвращения Крыма

На Украине предложили способ возвращения Крыма

К обсуждению статуса Крыма нужно привлечь страны «нормандского формата», а также США и Турцию. С таким предложением выступил «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич в интервью «Сегодня.ua.

»Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что "минский формат" не идеален, "нормандский формат" не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было», — приводит РИА «Новости» слова Кориневича.

По его словам, Киев должен инициировать создание международной площадки по обсуждению принадлежности полуострова, и это станет первым шагом на пути возвращения Крыма в состав Украины.

Кориневич отметил, что в первое время переговорная площадка может существовать без участия России.