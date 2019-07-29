«Дело чести»: скандальный генерал Нацполиции ответил Зеленскому

Скандальный начальник Нацполиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря ответил на требование президента Украины Владимира Зеленского уволить его. По словам генерала, он готов помочь объективному расследованию и не является виновным в чем-либо. Ранее Зеленский заявил, что шокирован попыткой Глуховери прикрыть своего подчиненного от штрафа за превышение скорости.

Генерал МВД Украины Виталий Глуховеря, возглавляющий управление Национальной полиции по Днепропетровской области, ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на требование уволить его с должности. Об этом он написал в своем фейсбуке, сообщает «Страна.ua».

«Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям. Считаю делом чести разобраться в ситуации», — заявил украинский генерал полиции.

Глуховеря добавил, что он был готов принять решение о привлечении виновного подчиненного к ответственности, но его «заверили в разрешении конфликта».

В сентябре прошлого года полицейский патруль остановил за нарушение правил дорожного движения автомобиль генерала Виталия Глуховеря, в результате чего правоохранители сами были задержаны спецподразделением МВД Украины «Корд».

За рулем машины находился подчиненный Глуховери. Водитель заявил полицейским, что это генеральская машина, после чего позвонил начальнику. Патрульные засняли весь инцидент на видео, но его местные полицейские начальники всячески старались скрыть — известно о происшествии стало лишь в июле этого года.

Украинский лидер Владимир Зеленский возмутился этой ситуацией и потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить генерала Глуховерю.

«От главы Государственного бюро расследований господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам», — добавил президент.

По словам Зеленского, он «шокирован» поступком Глуховери, но «время безнаказанности» для украинских чиновников кончилось. Политик отметил, что лучше бы нечестные полицейские «писали явки с повинной, увольнялись или бежали».

Зеленский подчеркнул, что может гарантировать коррумпированным силовикам и чиновникам «только уголовное преследование».

Против генерала Глуховери было возбуждено уголовное дело по статье 365 УК Украины «Превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием или угрозой применения насилия».

Главе Нацполиции по Днепропетровской области грозит до 8 лет тюремного заключения. Рота специального назначения «Корд», задерживавшая патрульных, будет расформирована.

Генерал Виталий Глуховеря уже не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2017 году министру МВД Украины Арсену Авакову пришлось вступиться за подчиненного после того, как начальника полиции Днепропетровской области обвинили в ношении одежды с надписью «Советский Союз».

«Он родился в СССР, так же как и я, и да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал», — заявил украинский министр.

Он добавил, что при генерале Глуховере город Днепр «перестал быть сепаратистским», передает ФАН.

После прихода к власти Владимира Зеленского, на Украине началась громкая кампания по борьбе с коррупцией. 12 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации. Украинский лидер предложил расширить действие люстрации на президента, депутатов, министров и других чиновников высшего ранга, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить», — подчеркнул Зеленский, передает НСН.

Кроме Порошенко , в документе упомянуты спикер Верховной рады, его заместители, премьер-министр страны, все вице-премьеры, главы Национального банка, генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины , секретарь Совета по нацбезопасности и обороне, его замы, глава президентской администации и прочие.

Сам бывший глава государства Петр Порошенко назвал идею Зеленского «пророссийским реваншем».

«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 год находились в исполнительной или законодательной власти. Люстрировать для того, чтобы освободить место для пятой колонны», — заявил политик.