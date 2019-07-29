«Чего хочет народ»: в Грузии прошел пророссийский митинг

Несколько тысяч грузин вышли на митинг в Батуми , требуя от властей налаживания отношений с Россией . Депутат парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ада Маршания заявила, что необходим «диалог по тяжелейшим вопросам», причем не только с Москвой , но также с абхазами и осетинами. Кроме того, на митинге потребовали восстановить внеблоковый статус Грузии и отказаться от антироссийской риторики.

В центре Батуми проходит многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией. Организаторами мероприятия выступила оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии», передает РИА «Новости».

«Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой.

Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами», — заявила депутат парламента Грузии Ада Маршания. По ее словам, инициатива в данном вопросе должна исходить именно от грузинской стороны.

«Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ», — добавила Инашвили.

Кроме того, митингующие требуют для Грузии внеблоковый статус, а также — чтобы Тбилиси отказался от воинственной антироссийской риторики. Отношения между Грузией и РФ должны вернуться к «докризисному» состоянию, заявляют лидеры протеста.

Глава грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с НСН заявил, что отношения между русскими и грузинами нужно отделять от политики.

«Никаких русофобских настроений я ни разу не замечал. Отношение к правительствам, к собственному правительству, в первую очередь, не имеет ничего общего с отношениями между народами. Российские туристы по своему желанию в социальных сетях выложили очень много информации о том, как их радушно и гостеприимно принимают. Писали, что самое опасное в Грузии — хватить лишку чачи, вкусного грузинского вина или объесться вкуснейшим хачапури», — заявил грузинский политолог.

Он также добавил, что «начиная с 20 июня и по сей день» не было зафиксировано ни единого инцидента, в котором российские туристы подверглись бы опасности.

Грузинский политолог, бывший пресс-секретарь экс-президента Эдуарда Шеварднадзе Валерий Кварацхелия заявил в интервью ФАН, что ответственность за ухудшение отношений между русскими и грузинским народами лежит в первую очередь на США.

«США делают все для того, чтобы оторвать от России грузинский народ — оторвать полностью, и в первую очередь ментально. Но пока у них это не получается, во всяком случае до сих пор не получилось. Американские социологи провели недавно опрос, и выяснилось, что 31% опрошенных — за вступление Грузии в Евразийский союз и за то, чтобы восстановить дружеские, добрососедские, партнерские отношения с Россией», — отметил эксперт.

Десятью днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кризис в российско-грузинских отношениях вызван «узкокорыстными, конъюнктурными целями политиков». Министр убежден, что грузины не считают россиян врагами. Он добавил, что «со временем все станет на свои места» и между двумя странами будут восстановлены «добрососедские отношения».

«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян, — отметил глава МИД.

В этом случае запрет на авиасообщение между двумя странами, вероятно, будет снят, добавил Лавров. Данная мера была применена президентом РФ Владимиром Путиным после вспышки антироссийских протестов в Грузии.

20 июня в Тбилиси начались протесты, формальным поводом для которых стал инцидент в парламенте с участием российского депутата Госдумы от фракции КПРФ Сергея Гаврилова . Прибывший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) парламентарий возмутил грузинскую оппозицию, заняв по приглашению грузинской стороны кресло спикера парламента страны и произнеся вступительную речь на русском.

Спустя некоторое время на площади перед зданием парламента Грузии собрались несколько тысяч недовольных грузин, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку, а также провести реформу избирательной системы. Эти требования частично были удовлетворены.

Демонстранты размахивали флагами Грузии, Евросоюза , Украины и США и скандировали антироссийские лозунги, выкрикивая также хором самоназвание Грузии «Сакартвело». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого делегация из РФ под охраной как можно скорее выехала в аэропорт.

Кроме того, на площади перед парламентом начались столкновения радикалов с отрядами полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек были ранены, более 200 манифестантов задержали и впоследствии отпустили.