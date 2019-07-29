В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию

Пользователи соцсетей высмеяли предложение бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухары ввести украинские войска в Россию

Ранее Кухар призвал в Facebook стянуть к границе "несколько лучших бригад" и начать обучать военнослужащих российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.

“Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет”, — написал Марат Зианнурров.

“Спасибо за вечер юмора”, — отметила Elen Polichenko.

“После него тускнеет даже «Квартал 95», — поддержал ее Denis Toskin.

“ВСУ одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты”, — выразил мнение Aigars Gudmans.

“Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол”, — предположил Константин Попов.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.