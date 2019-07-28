В Абхазии назвали условия для диалога с Грузией

Диалог Сухума и Тбилиси возможен только при отказе Грузии от воинственной риторики в отношении Абхазии и желании на деле менять взаимоотношения с республикой, заявил РИА Новости вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.

Парламентская оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники в воскресенье провели в центре города Батуми митинг, на котором требуют, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках, в то же время отказалась от воинственной риторики в отношении России, и чтобы российско-грузинские отношения были возвращены на докризисный уровень. В частности, лидер партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили на митинге заявила о необходимости "начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом, Москвой".

"Прямой диалог между Тбилиси и Сухумом вполне возможен, но есть ряд предварительных условий. В их числе — отказ от воинственной риторики и желание не на словах, а на деле менять наши взаимоотношения", — сказал собеседник агентства.

При этом Галустян с сожалением заметил, что вся история послевоенного развития Абхазии показывает, что грузинские власти независимо от того, какую политическую силу они представляют, "хотят поработить" абхазский народ.

По его словам, примирительные заявления, которые в последнее время регулярно раздаются из Тбилиси "очевидно, ничего не стоят", поскольку в рамках Женевских дискуссий грузинская сторона отказывается от подписания соглашения о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии.

"Представители данной фракции могли бы инициировать ряд митингов в поддержку идеи принятия соглашения о неприменении силы и признания суверенитета Абхазии", — добавил Галустян.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, очередной раунд которых состоялся 2 — 3 июля, регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов — подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.