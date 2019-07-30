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Партия Зеленского определилась со спикером Верховной Рады 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Спикером Верховной Рады 9-го созыва, вероятнее всего, станет глава партии президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом заявил избранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия, сообщает «Обозреватель».
По его словам, глава партии — самый достойный кандидат на эту должность, хотя он «боится сглазить» свое назначение. Арахамия подчеркнул, что как минимум 250 депутатов, прошедших в Раду от «Слуги народа», проголосуют за кандидатуру Разумкова.
Ожидается, что вице-спикером станет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. «Он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа», — пояснил политик.
Он добавил, что на должность главы фракции «Слуга народа» в парламенте рассматриваются две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Руслан Стефанчук , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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