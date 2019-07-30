Партия Зеленского определилась со спикером Верховной Рады

По его словам, глава партии — самый достойный кандидат на эту должность, хотя он «боится сглазить» свое назначение. Арахамия подчеркнул, что как минимум 250 депутатов, прошедших в Раду от «Слуги народа», проголосуют за кандидатуру Разумкова.

Ожидается, что вице-спикером станет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук . «Он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа», — пояснил политик.

Он добавил, что на должность главы фракции «Слуга народа» в парламенте рассматриваются две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.