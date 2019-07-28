В Тбилиси захотели улучшить отношения с Москвой

В воскресенье в курортном городе Батуми (Аджарская АР) пройдет митинг за нормализацию грузино-российских отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из лидеров партии, члена горсовета Тбилиси Гочу Тевдорадзе.

Он отметил, что нужно улучшать отношения двух стран, а грузинскому руководству стоит сменить риторику, с которой оно разговаривает с Россией

«Это ни к чему не приводит», — констатировал Тевдорадзе.

Политик также подчеркнул, что необходимо восстанавливать прямое авиасообщение между Грузией и Россией.

«Кроме того, туроператоры должны заниматься своим делом и как можно больше туристов привлекать в Грузию», — сказал Тевдорадзе.

Воскресная акция началась в 17:00 (16:00 мск), на ней будет говорится также о необходимости нейтралитета Грузии.

«На данном этапе исторического развития Грузии военное неприсоединение является жизненно необходимым для нашей безопасности и устойчивого развития экономики», — считает Тевторадзе.

По оценкам организаторво митинга, на него придет до 30 тыс. человек. Вначале предполагалось, что их число составит от 13 до 15 тыс. человек, однако акция вызвала большой интерес у населения.