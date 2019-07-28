Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тбилиси захотели улучшить отношения с Москвой 

Рамблер + ещё 5 25 минут назад
В воскресенье в курортном городе Батуми (Аджарская АР) пройдет митинг за нормализацию грузино-российских отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из лидеров партии, члена горсовета Тбилиси Гочу Тевдорадзе.
Он отметил, что нужно улучшать отношения двух стран, а грузинскому руководству стоит сменить риторику, с которой оно разговаривает с Россией.
«Это ни к чему не приводит», — констатировал Тевдорадзе.
Политик также подчеркнул, что необходимо восстанавливать прямое авиасообщение между Грузией и Россией.
«Кроме того, туроператоры должны заниматься своим делом и как можно больше туристов привлекать в Грузию», — сказал Тевдорадзе.
Воскресная акция началась в 17:00 (16:00 мск), на ней будет говорится также о необходимости нейтралитета Грузии.
«На данном этапе исторического развития Грузии военное неприсоединение является жизненно необходимым для нашей безопасности и устойчивого развития экономики», — считает Тевторадзе.
По оценкам организаторво митинга, на него придет до 30 тыс. человек. Вначале предполагалось, что их число составит от 13 до 15 тыс. человек, однако акция вызвала большой интерес у населения.
8 июля начал действовать запрет российских властей на авиасообщение с Грузией. Три недели назад самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 вывезли российских туристов в Краснодар и Москву.
Комментарии56
В мире , Видео , Кавказ , АК S7 , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Батуми , Москва , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76232
В Тулуне срочно эвакуируют людей5
«Здесь всё принадлежит Китаю»123
Октябрь наступит в июле4
Зеленского высмеяли за несуществующее государство131
Видео
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
04:24
Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение