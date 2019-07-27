7 врагов Порошенко: кто хочет посадить бывшего президента

Суд обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Петром Порошенко . Экс-президента Украины обвиняют в «неправомерном влиянии» на назначение судей Верховного суда. Сам Порошенко отрицает наличие уголовных дел против него, хотя в госбюро расследований таких производств уже 11. Кому выгодно уголовное преследование Порошенко и кто хочет отомстить бывшему лидеру страны, разобралась «Газета.Ru».

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом страны Петром Порошенко. Речь идет о деле, которое касается назначений судей Верховного суда. Порошенко подозревают в «неправомерном влиянии» на проведение конкурса по подбору кандидатов.

В марте тогда еще президент Порошенко постановил провести конкурс, но он был остановлен Окружным административным судом. Тогда экс-лидер решил изменить условия и назначил кандидатов самостоятельно.

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, суд заблокировал конкурс незаконно и бывший глава страны ничего не нарушал.

В то же время это не единственное уголовное дело, фигурантом которого является экс-президент. Директор государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба ранее отмечал, что в отношении Порошенко и его соратников открыто 11 производств.

Сам бывший глава государства утверждает обратное. Так, в четверг он заявил, что в бюро его заверили об отсутствии уголовных дел против него.

«Твердо обращаю внимание, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — сказал экс-лидер Украины.

Между тем уголовное расследование в отношении Порошенко выгодно многих противникам политика: он пришел к власти после государственного переворота 2014 года и с первых дней президентства взял курс на жесткую централизацию власти. Это не понравилось его политическим конкурентам и ряду олигархов.

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пыталась сесть в президентское кресло уже трижды — в 2010, 2014 и 2019 годах. Однако история ее разногласий с Порошенко не связана с выборами. Отношения политиков обострились еще во времена президентства Виктора Ющенко . Тогда Тимошенко стала премьером, а Порошенко был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Конфликт между политиками разгорелся из-за Ющенко. Третий президент Украины изначально хотел назначить Порошенко своим премьером, но ему пришлось взять Тимошенко из-за ее популярности.

В то же время Тимошенко была недовольна политикой Ющенко и даже попыталась «свергнуть» президента. Однако «заговор» провалился, и она потеряла свой пост. Ющенко для равновесия пришлось отправить в отставку и Порошенко. Тогда уже экс-секретарь СНБО рассчитывал вернуться к депутатской деятельности, так как он не сложил свой мандат при вступлении в должность. Но фракция Тимошенко в Верховной раде вместе с оппозиционными партиями лишили Порошенко депутатского статуса.

После Тимошенко начала выступать с критикой в адрес Порошенко, называя его «вором» и «мелким олигархом». Антирейтинг экс-секретаря СНБО в те времена стал самым высоким среди украинских политиков, но он не ответил на выпады Тимошенко.

Отношения политиков более-менее наладились, когда в кабинете министров председательствовал Виктор Янукович . После его ухода Тимошенко вновь возглавила правительство. При этом в ходе ее второго срока Порошенко даже стал министром иностранных дел Украины.

Вновь их отношения осложнились только в 2014 году, в ходе президентских выборов Тимошенко проиграла Порошенко с «разгромным счетом». После выборов их партии образовали коалицию, однако в 2016 году «Батькивщина» покинула объединение.

С тех пор Тимошенко выступает с критикой в адрес Порошенко, в частности экс-премьер настаивает на том, что пятого президента Украины следует посадить в тюрьму за коррупцию.

Адвокат Андрей Портнов работал заместитель главы администрации президента Украины, когда у власти находился Виктор Янукович. Юрист покинул территорию страны после госпереворота 2014 года. Однако Портнов вернулся на Украину после проигрыша Порошенко на выборах 2019 года.

После инаугурации нового главы Украины Владимира Зеленского Портнов подал в украинское Госбюро расследований (ГБР) заявления против Порошенко. Портнов, в частности, обвинил пятого президента Украины в злоупотреблении властью, госизмене и отмывании денег.

Юрист не раз заявлял, что Порошенко «будет сидеть в тюрьме». Несмотря на скепсис со стороны соратников экс-лидера Украины, ГБР начало расследования в отношении Порошенко по обращениям Портнова. После этого экс-главу государства и его соратников начали вызывать на допросы и проводить у них обыски. Однако пока Порошенко не было предъявлено никаких обвинений.

В партии бывшего украинского лидера «Европейская солидарность» обвинения Портнова считают политически мотивированными. Заявления бывшего сотрудника администрации Януковича связывают с местью и называют Портнова пособником «пророссийских сил».

Говоря о противниках Порошенко, следует упомянуть и нового президента страны Владимира Зеленского, который еще во время своей предвыборной кампании критиковал политику тогдашнего главы государства. Зеленский обещал, что Порошенко придется ответить за его преступления против украинского народа.

Отношение Зеленского к Порошенко не поменялось и после выборов. Жители Украины проголосовали за перемены, и новый президент пообещал их обеспечить. После своей инаугурации Зеленский начал борьбу против соратников Порошенко в правительстве Украины . Первым резонансном решением нового лидера стал роспуск Верховной рады, в которой большинство занимала фракция бывшего президента.

До внеочередных выборов в парламент Зеленский также выступал за увольнение соратников Порошенко в правительстве, в частности премьер-министра Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Павла Климкина . Однако отсутствие поддержки в Раде помешало новому президенту это сделать.

Между тем результаты выборов в Верховную раду, которые прошли 21 июля, свидетельствуют, что у Зеленского есть возможность полностью изменить правительство Украины. Его партия «Слуга народа» получила более 43% голосов по спискам и с учетом одномандатников может сформировать большинство в парламенте.

Однако Зеленский решил бороться с Порошенко не только изменением Рады и кабмина. Новый президент предложил расширить действие закона о люстрации на всех высших должностных лиц времен Порошенко. В случае принятия подобного законопроекта уже новым составом парламента, бывший президент Украины будет лишен возможности занимать государственные посты.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и Порошенко познакомились в Киевском университете на факультете международных отношений. Однако будущие политики не слишком часто общались во время учебы. После окончания университета их дороги разошлись. Саакашвили уехал в США, а Порошенко остался на Украине. В следующий раз приятели по институту встретились во время первого «майдана» в 2004 году. По словам Саакашвили, он обучал Порошенко «премудрости революций» на встрече с Ющенко.

Окончательно Саакашвили и Порошенко «свел» госпереворот 2014 года. Экс-президент Грузии поддержал протестные движения второго «майдана» и после избрания Порошенко лидером Украины стал его советником. Впоследствии Саакашвили был назначен губернатором Одесской области.

Разлад между политиками начался из-за критики Саакашвили в адрес правительства Украины. Экс-президент Грузии утверждал, что тогдашний премьер Арсений Яценюк замешан в коррупции. В свою очередь, Яценюк отверг все обвинения Саакашвили и призвал его «убраться» с Украины. После этих событий Саакашвили подал в отставку и обвинил Порошенко в причастности к коррупционным схемам.

После своей отставки Саакашвили создал организацию «Движение новых сил», которая позже преобразовалась в партию «Движение новых сил Михаила Саакашвили». Однако потом он улетел в США, и Порошенко подписал указ о лишении политика украинского гражданства.

Саакашвили нелегально вернулся на Украину и начал выступать против Порошенко. В частности, организовал акцию протеста около здания Рады с требованием отставки президента. На Саакашвили завели ряд уголовных дел. Несмотря на это, политик продолжил выступать против Порошенко и в итоге был депортирован с территории Украины.

Саакашвили удалось приехать в Киев только после избрания Зеленского. Новый президент даже вернул ему гражданство. После возвращения Саакашвили пригрозил Порошенко уголовным преследованием и обвинил своего «старого друга» в присвоении средств олигарха Сергея Курченко

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко и Порошенко вместе работали в правительстве при Ющенко. Политик также дважды был одним из соперников Порошенко на президентских выборах — в 2014 и 2019 годах. Гриценко сам иронически называл себя «первым непроходным», поскольку проигрывал кампании.

В ходе обеих предвыборных кампаний Гриценко выступал с критикой в адрес Порошенко. В частности, политик настаивал на участии своего соперника в коррупционных схемах. Несмотря на свои проигрыши, Гриценко отказывался отдавать свой голос за Порошенко.

Экс-глава минобороны Украины не раз заявлял о преступлениях Порошенко и говорил, что бывший украинский лидер должен сидеть в тюрьме. Гриценко считает, что Порошенко причастен к коррупционной схеме с поставками контрабандных запчастей на заводы концерна «Укроборонпром» . Он также уверен, что бывший президент Украины за подобное преступление должен получить пожизненный срок без права амнистии.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский также является давним конкурентом Порошенко. Отношения двух олигархов обострились после начала военного конфликта в Донбассе. Тогда Коломойский возглавлял Днепропетровскую область, которая стала центром сопротивления так называемой «русской весне» — антиправительственным акциям протеста, которые захлестнули юго-восток Украины после госпереворота.

Однако Коломойский был уволен со своего поста из-за ситуации вокруг оператора системы магистральных нефтепроводов страны «Укртранснафты»: бизнесмен не хотел смены руководства компании. После этого Коломойский начал открыто критиковать действия Порошенко и выступать против него.

Новым витком конфликта стала национализация «Приватбанка», который принадлежал Коломойскому. Власти Украины назвали данный процесс «спасением», но бизнесмен счел действия Киева рейдерством.

Коломойский вступил в активную борьбу с Порошенко в ходе президентских выборов 2019 года. Телеканал бизнесмена «1+1» фактически стал главной предвыборной площадкой Зеленского. Коломойский также обвинял бывшего президента в «мародерстве».

После победы Зеленского на выборах Коломойский заявил, что является реальным врагом для Порошенко.

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко покинул Украину на фоне обвинений в мошенничестве и казнокрадстве на сумму в €100 млн Политик не признал себя виновным и заявил о политическом характере уголовного дела в отношении него. Преследование Онищенко на Украине стало причиной его конфликта с Порошенко.

Политик сбежал в Европу. После того, как его попытались объявить в международный розыск, он сообщил о наличии компромата на Порошенко. По словам Онищенко, он записывал на диктофон все встречи с Порошенко. В частности, он заявил, что офис экс-президента через него осуществлял подкуп депутатов в Раде. При этом на подобные действия якобы шли средства, которые власти Украины получили от Международного валютного фонда

Онищенко также указал, что Порошенко якобы занимается отмыванием средств госкомпаний через частные предприятия. Политик обвинял бывшего президента Украины в создании монополии в стране и утверждал, что Порошенко страдает «паранойей». В то же время экс-депутат Рады добавил, что продал компромат на бывшего президента Украины представителям спецслужб США.

Несмотря на то, что Порошенко является фигурантом большого количества уголовных дел, а противники экс-лидера Украины постоянно сообщают о его преступлениях, пока против него не было выдвинуто никаких обвинений.

Увидеть Порошенко именно в тюрьме в ближайшее время никто не сможет, считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник

«Думаю, что существует значительная вероятность того, что ему (Порошенко) будет предъявлено подозрение. Однако он является лидером партии «Европейская солидарность», которая прошла в Раду по итогам выборов. Поскольку в ближайший месяц он станет обладателем депутатского иммунитета, существует высокая вероятность того, что дело Порошенко будут длительное время тянуть в судах без явной перспективы наказания», — говорит Бортник «Газете.Ru».

В то же время Порошенко может уехать с Украины, как в свое время это сделали Янукович и Коломойский, добавляет эксперт.

По его словам, экс-президенту также может помочь поддержка со стороны Запада и ситуация в стране.