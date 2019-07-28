Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания

ЕС отреагировал на массовые задержания в ходе митинга в Москве

Евросоюз выступил с заявлением по поводу задержанных участников несанкционированного митинга в Москве . В Брюсселе сочли, что российские власти нарушили свободу слова и свободу собраний. На сайте внешнеполитической службы ЕС опубликовано соответствующее заявление.

«Более тысячи мирных демонстрантов, в том числе известные деятели оппозиции и журналисты, были задержаны сегодня в Москве. Они призывали к свободным и демократическим выборам в Москве в сентябре 2019 года. Эти задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов последовали за серией тревожных арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни», — сказано в документе.

По мнению ЕС, власти страны «серьезно подорвали право граждан на выражение своего мнения и право собраний.

Россию призвали уважать международные обязательства при проведении местных выборов в сентябре нынешнего года.

В мировых СМИ сегодня активно обсуждают события, произошедшие накануне в Москве.