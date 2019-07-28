Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания

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ЕС отреагировал на массовые задержания в ходе митинга в Москве 

Рамблер + ещё 41 50 минут назад
Евросоюз выступил с заявлением по поводу задержанных участников несанкционированного митинга в Москве. В Брюсселе сочли, что российские власти нарушили свободу слова и свободу собраний. На сайте внешнеполитической службы ЕС опубликовано соответствующее заявление.
«Более тысячи мирных демонстрантов, в том числе известные деятели оппозиции и журналисты, были задержаны сегодня в Москве. Они призывали к свободным и демократическим выборам в Москве в сентябре 2019 года. Эти задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов последовали за серией тревожных арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни», — сказано в документе.
По мнению ЕС, власти страны «серьезно подорвали право граждан на выражение своего мнения и право собраний.
Россию призвали уважать международные обязательства при проведении местных выборов в сентябре нынешнего года.
В мировых СМИ сегодня активно обсуждают события, произошедшие накануне в Москве.
Оппозиция вывела на несогласованный митинг в центре Москвы около 3 тысяч человек (по оценке МВД РФ). Ранее нескольким оппозиционерам отказали в регистрации на выборы в столичную думу из-за забракованных подписей избирателей. Это и стало поводом для манифестаций. Полиция препятствовала проведению несанкционированного митинга. Было задержано множество митингующих.
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В мире , Видео , Происшествия , ЕС , МВД , Брюссель , Москва
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