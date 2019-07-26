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ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Фото: © AP Photo / Czarek Sokolowski
Центральная избирательная комиссия Украины нашла нарушения в промежуточных финансовых отчетах четырех политических партий, в числе которых партия Михаила Саакашвили, и обратилась в национальное агентство по предотвращению коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Комиссия обратилась в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и передала ему материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политической партии "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария", "Движение новых сил Михаила Саакашвили" для реагирования в соответствии с законами Украины", — говорится в сообщении.
В ЦИК уточнили, что при проверке промежуточных финотчетов этих партий нашли ряд нарушений избирательного закона.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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В мире , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Святослав Вакарчук , Центризбирком России
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