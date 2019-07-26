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Командующего ядерными силами США обвинили в домогательствах к полковнику 

РИА Новости + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия, сообщает Military.com.
Хайтен — генерал ВВС и командующий Стратегическим командованием ВС США (СТРАТКОМ), которое объединяет стратегические ядерные силы, противоракетную оборону и космические силы. Президент Дональд Трамп выдвинул Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны.
Полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года после конференции в Калифорнии Хайтен вошел к ней в номер и сел на кровать. По ее словам, последовали приставания, СМИ описали их в физиологических подробностях. Полковник заявляет, что в других случаях подвергалась непристойным прикосновениям со стороны Хайтена.
Жалоба военнослужащей была рассмотрена, и в июне 2019 года ответственные лица решили не привлекать Хайтена к военному трибуналу. Неназванный представитель Пентагона заявил, что не нашел никаких подтверждений слов Сплетстосер, кроме того, что установил, что она действительно находилась рядом с Хайтеном в дни предполагаемых инцидентов. Пентагон учел также, что Хайтена тщательно охраняют, и никто из его охранников не видел, чтобы тот входил в номер подчиненной.
Генерала и полковника частным образом опросили в комитете сената по вооруженным силам, где рассматривается кандидатура Хайтена. Ряд сенаторов критикуют то, как велось расследование. Например, сенатор-демократ Элизабет Уоррен недовольна тем, что расследованием руководил глава боевого командования ВВС, который младше по чину, чем Хайтен, хотя и не является его прямым подчиненным. Ряд коллег Сплетстосер в ходе расследования обвинили ее в резком стиле общения с подчиненными и старшими по званию. Хайтен отказался в ходе расследования пройти тест на детекторе лжи.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , США , Дональд Трамп , Джон Хайтен , Комитет начальников штабов , Пентагон
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