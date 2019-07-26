Немецкие СМИ взбудоражены исчезновением мужа Меркель

В четверг, 25 июля, с премьеры оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" открылся музыкальный фестиваль в баварском Байройте, на котором присутствовала немецкий канцлер Ангела Меркель . Как замечает Bild, у многих возник вопрос, почему ее не сопровождал ее муж Иоахим Зауэр.

Издание отмечает, что в первый день настоящего отпуска Меркель казалась расслабленной. Она выспалась и провела первую половину дня на гостевой лужайке своего отеля. На фестивале она появилась в сопровождении главы баварского правительства Маркуса Зедера и его супруги. Меркель не объяснила отсутствие мужа, хотя в короткой речи после представления упомянула, что он именно супруг открыл для нее Байройт после падения стены, когда они хотели делать вещи, которые до этого момента делать было нельзя.

Merkur.de отметил, что Зауэр прибыл в Байройт только вечером и присоединился. Он отказался отвечать на вопросы по поводу своего отсутствия, а на просьбу о комментарии по этому поводу одной из газет отреагировал "уничтожающим" взглядом.