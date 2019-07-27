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Посол Евросоюза заявил об «ужасном имидже» Украины 

РИА Новости + ещё 2 32 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
У Украины сложился ужасный имидж, однако не нужно ассоциировать эту страну только с негативными вещами, например, с коррупцией. Об этом заявил в интервью изданию «Европейская правда» посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.
“Дело в том, что у Украины сейчас — ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг", — сказал дипломат.
Вместе с этим он выразил мнение, что Украина намного привлекательнее, чем «тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался».
Также Мингарелли перечислил те направления, которые должны стать приоритетными для новой украинской власти: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.
Ранее европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом заявила, что Евросоюз надеется на продолжение Украиной курса реформ, которые уже приносят результат.
Глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер, в свою очередь, отметил, что в ЕП ожидают от новой Рады реализации реформ без «затягивания и увиливаний».
Внеочередные выборы прошли на Украине в минувшее воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Сесилия Мальмстрем , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Святослав Вакарчук , ЕС , Европарламент , МВД , Центризбирком России , Верховная Рада
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