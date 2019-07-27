Посол Евросоюза заявил об «ужасном имидже» Украины

Украины сложился ужасный имидж, однако не нужно ассоциировать эту страну только с негативными вещами, например, с коррупцией. Об этом заявил в интервью изданию «Европейская правда» посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

“Дело в том, что у Украины сейчас — ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг", — сказал дипломат.

Вместе с этим он выразил мнение, что Украина намного привлекательнее, чем «тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался».

Также Мингарелли перечислил те направления, которые должны стать приоритетными для новой украинской власти: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов

Ранее европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом заявила, что Евросоюз надеется на продолжение Украиной курса реформ, которые уже приносят результат.