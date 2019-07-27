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Пэрис Хилтон купит курорт на Украине 

BFM.RU + ещё 15 39 минут назад
Фото: Reuters
Американская светская львица Пэрис Хилтон собирается приобрести курортный комплекс «Деренивская Купель» в украинском Закарпатье. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники.
По данным СМИ, Хилтон планирует огранизовать там конкурс красоты мирового масштаба. Ее команда уже несколько недель ведет переговоры о сделке, однако пока компромисса достичь не удалось.
Как сообщает собеседник издания, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной 2018 года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Именно тогда у нее возникла идея инвестировать в украинскую индустрию развлечений.
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В мире , Шоу-бизнес , Пэрис Хилтон
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