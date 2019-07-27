Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Американская светская львица Пэрис Хилтон собирается приобрести курортный комплекс «Деренивская Купель» в украинском Закарпатье. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Хилтон планирует огранизовать там конкурс красоты мирового масштаба. Ее команда уже несколько недель ведет переговоры о сделке, однако пока компромисса достичь не удалось.

Как сообщает собеседник издания, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной 2018 года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Именно тогда у нее возникла идея инвестировать в украинскую индустрию развлечений.