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«Спасибо за санкции»: Трамп поговорил с Зеленским о России 

Газета.Ru 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества — об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский в ответ поблагодарил Трампа за ведущую роль США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими — об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии «Слуга народа».
Президент США в беседе с украинским коллегой выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Вашингтоном и Киевом.
Трамп также подтвердил «неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины» и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ на Украине, передает НСН.
Зеленский в ответ поблагодарил Трампа за ведущую роль США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. В конце разговора лидеры государств договорились продолжить обсуждение американо-украинского сотрудничества во время визита Зеленского в США.
Неделей ранее Зеленский уволил украинского посла в США Валерия Чалого. Политик был назначен послом Украины в США в июле 2015 года. До этого он был заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.
После увольнения Чалого подготовкой визита Зеленского в Вашингтон займется временно поверенный в делах Украины, сейчас обе стороны согласовывают даты поездки. Отставки не стали неожиданностью — о них сообщалось несколькими днями ранее — этот процесс назвали новым этапом в политической жизни Украины.
В конце мая Чалый сообщил о том, что власти США хотят выделить Киеву в качестве поддержки в оборонной сфере большую сумму. Комментируя это заявление, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук указал, что Вашингтон продолжает свое внешнее управление Украиной и при Зеленском.
«Киевом сегодня управляют извне — «коллективный Запад», и в первую очередь Вашингтон. Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления [экс-президента Украины Петра] Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском», — написал украинский политик на своей странице в твиттере.
По его словам, американская сторона мешает политике Украины и не дает ей проявиться. Он отметил, что современная украинская власть все делает по наставлению США.
В середине нынешнего месяца сообщалось, что Зеленский планирует провести встречу с Трампом в Польше. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
Первый контакт Зеленского и Трампа может состояться во время мероприятий, посвященных годовщине начала Второй Мировой войны. Вероятной датой встречи лидеров, по словам источников газеты, является 1 сентября.
Дело в том, что Зеленский будет находиться в Польше с рабочим визитом с 1 по 2 сентября. Трамп планирует посетить Варшаву 31 августа с двухдневным визитом.
С момента вступления в полномочия президента Украины в мае Зеленский сделал несколько резонансных заявлений относительно уровня поддержки Киева со стороны Трампа. В частности, он утверждал, что именно Трамп поможет изменить ситуацию вокруг строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева.
Интересно, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов раскритиковал украинцев, которые отдали свои голоса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По его словам, результаты голосования показали, что многие граждане готовы обменять «свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», передает ФАН.
Турчинов имеет весьма странное представление о свободе, при которой Украина находится под прямым управлением США и всецело зависит от западных кредитов.
«Турчинов в ужасе: выборы показали, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с РФ. Он называет это «променять свободу на рабство». Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру», — написал сенатор в твиттере.
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Комментарии
В мире , Статьи , США , Украина , Александр Турчинов , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Валерий Чалый , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , ЕС , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Киев
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