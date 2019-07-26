«Сдают анализы»: куда пропали Скрипали

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала, что ее дядя с дочерью не вернутся в Россию . В качестве причины родственница Скрипалей назвала проблемы со здоровьем дяди. Скрипалю, по ее словам, требуется ежемесячное медобследование. Кроме того, он регулярно сдает анализы, что удобнее делать в одной клинике, отметила племянница бывшего сотрудника ГРУ.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль со слов родственника заявила, что ее дядя вместе с дочерью не вернется обратно в Россию, они останутся на территории Великобритании

«В Россию возвращаться не собираются», — передает РИА «Новости» ее слова.

Как рассказала племянница экс-полковника, Сергей Скрипаль не планирует приезжать в Россию из-за состояния здоровья. После отравления в Солсбери ему приходится каждый месяц проходить медобследование и сдавать анализы. Это удобнее делать, отметила Виктория Скрипаль, не меняя клиники.

В то же время, она не ждет важных изменений по делу об отравлении ее дяди в связи со сменой премьер-министра Великобритании. Хотя ранее она выражала надежду, что после ухода Терезы Мэй появятся какие-либо сдвиги. Кроме того, Виктория рассчитывала, что ей дадут британскую визу, чтобы она могла бы увидеться с дядей и двоюродной сестрой.

«Я раньше думала, что уйдет Тереза Мэй, придут другие люди. Но от этого человека [премьер-министра Бориса Джонсона] я не жду ничего хорошего. Он был первый, кто объявил, что Скрипалей отравила Россия», — сказала РИА «Новости» племянница экс-сотрудника ГРУ, осужденного в России за госизмену.

Она обратила внимание, что Джонсон привык эпатировать публику. В связи с этим от него, возможно, поступят какие-то заявления по делу об отравлении Скрипалей, но позже.

«Либо он дальше продолжит гнуть эту линию, что Россия виновата, либо он извинится — мол, это была ошибка предшествующей дамы. Он по образованию журналист, должен как-то выкрутиться. Но в любом случае, я ничего не жду, все то же самое будет. Партия все та же», — считает Скрипаль. Она добавила, что эта смена не изменит всю ситуацию, так как «на других постах все те же люди».

Между тем, племянница экс-полковника начала писать свою книгу о дяде и произошедшем с ним и его дочерью Юлией инциденте. По словам Виктории, публикация в соцсетях нескольких глав произведения заинтересовала читателей.

О том, что она начала писать книгу о Сергее Скрипале под названием «Разговор с черным котом», родственница пострадавших сообщила еще осенью прошлого года, пообещав закончить ее к концу февраля. Позже она рассказала РИА «Новости», что поссорилась с человеком, который помогал ей писать книгу, и решила отказаться от издания. По ее мнению, было бы честнее просто выложить текст в интернете в свободном доступе, а не зарабатывать на этом деньги.

Первые главы были опубликованы на ее странице в фейсбуке в июне этого года. В подписи к публикации она попросила читателей «не судить строго» ее творчество. Виктория Скрипаль в этой части книги рассказала, как узнала об инциденте в Солсбери. Также она поведала читателям, как потеряла по этой причине работу, как пыталась узнать подробности о попавших в беду родственниках. После этого публикации больше не выходили.

«Все как-то руки не доходят, просто времени физически не хватает публиковать, но надо, надо. Я продолжу», — посетовала Скрипаль в разговоре с РИА «Новости», при этом отметив, что получает много отзывов от заинтересованных читателей. «Люди читают, людям интересно. Злобных комментариев немного, в основном положительные», — обратила внимание автор начатой книги.

Ранее в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в рамках фильма «Битва за Украину» президент России Владимир Путин отметил, что не верит в то, что британские спецслужбы могли отравить Скрипалей.

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю… Если бы хотели отравить, отравили бы», — предполагает российский лидер в разговоре с режиссером.

Глава государства напомнил, что бывший полковник ГРУ фактически находится в руках британцев, поэтому они могут делать с ним, что захотят.

«Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», — предположил Путин, обратив внимание, что до сих пор не знает ничего о местонахождении Сергея Скрипаля. «Он же шпион, он все время прячется», — сказал он.

При этом Владимир Путин считает, что Скрипалю было нечего предоставлять в СМИ.

«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация», — добавил российский президент.

В конце июня в рамках саммита G20, который прошел в Осаке, президент России Владимир Путин встретился с занимавшей на тот момент пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй. В ходе беседы он дал ей доходчивые объяснения по всем вопросам, которые касаются так называемого «дела Скрипаля».

Инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел в марте 2018 года. Тогда в Солсбери они были обнаружены в бессознательном состоянии. По данным британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Великобритания обвиняет Россию, Москва отрицает свою причастность к инциденту и требует подробностей расследования.