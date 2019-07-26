Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неонацист из России объяснил атаку на Порошенко 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший боец полка «Азов» Никита Макеев с позывным «Одиссей» объяснил, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко. Он опубликовал видеообращение в Facebook.
Макеев рассказал, что протестировал бронежилет, который носят украинские военнослужащие, и его оказалось легко прострелить. Он хотел передать бронежилет Порошенко, чтобы политик самостоятельно проверил надежность жилета, надев на себя или своего сына.
Также Макеев пояснил, что хотел отомстить бывшему президенту.
«Запрыгнув на капот автомобиля, я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада», — сказал мужчина.
Он подчеркнул, что произошедшее было его личным демаршем и не являлось покушением на Порошенко. Макеев призвал отправить бывшего президента и его окружение под суд.
25 июля несколько человек попытались напасть на Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований. Инцидент произошел, когда политик покидал здание после часового допроса по делу о возможном отмывании средств. Злоумышленники атаковали его, когда он садился в авто, однако охрана успела пресечь их действия.
Макеев родился в России и ранее имел гражданство РФ. В 2014 году он уехал на Украину и принял участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинской армии. 18 июля президент Владимир Зеленский предоставил ему украинское гражданство.
Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.
Последние новости
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера Австрия раскрыла подробности работы объявленного в розыск офицера ГРУ СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера
Комментарии33
В мире , Видео , Никита Макеев , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности о задержании судна РФ183
На Украине опасаются военного ответа России421
КНДР: запуск ракет был предупреждением5
Порошенко обвинили в захвате танкера РФ6
США убивают: в Америке вернули смертную казнь5
Видео
00:15
Типичный диалог с Росгвардейцем без представления
Общество
00:39
КНДР: запуск ракет был предупреждением
Оружие Армия
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:36
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в РФ
Происшествия В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение