Украина взяла реванш у России за Керченский инцидент

Пока Украина продолжает подсчитывать голоса после прошедших парламентских выборов, в отношениях Москвы Киева — очередное обострение. Танкерная война, начавшаяся в районе Персидского залива, получила своё продолжение на постсоветском пространстве. Задержание украинскими силовиками судна под российским флагом может сорвать наметившийся, казалось бы, прогресс в обмене пленными. Пикантности ситуации добавляет то, что Северная Корея уже неделю удерживает задержанное российское рыболовецкое судно и его экипаж под предлогом проверки.

Государственная пограничная служба Украины 25 июля задержала российский танкер Neyma, а сотрудники СБУ провели обыск и допросили членов экипажа. По версии украинской контрразведки, судно принимало непосредственное участие в нашумевшем инциденте в ноябре 2018 года: танкер, который тогда ходил под названием Nika Spirit, блокировал в Керченском проливе два малых бронированных артиллерийских катера (МБАК) «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМСУ. 22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности, как и корабли, отконвоированные в Керчь , до сих пор содержатся под арестом в России . Президент РФ Владимир Путин оценил действия киевских властей, отправивших корабли в Азовском море, как провокацию накануне выборов президента Украины.

Украинские эксперты напоминают, что подобную тактику перекрытия российский Черноморский флот использовал во время событий в Крыму , когда списанный большой противолодочный корабль (БПК) «Очаков» был оперативно отбуксирован к фарватеру, соединившему крымское озеро Донузлав с Чёрным морем, и перекрыл возможное движение боеспособной части ВМСУ.

Задержание танкера Neyma под российским флагом произошло в порту Измаил, который расположен в акватории Килийского гирла реки Дунай в 93 км от Чёрного моря. Судно было специально переименовано, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе», заявили в СБУ. В то же время не ясны мотивы компании-судовладельца, которая после инцидентов с задержанием на Украине судов «Норд» и «Механик Погодин», продолжила направлять танкеры в украинские порты. По информации Международной федерации транспортных рабочих, на борту Neyma находится 2 тысячи тонн груза.

Обстоятельства задержания судна и моряков до сих пор уточняются. По словам источников РИА, экипаж Neyma составляет 11–16 моряков, среди них матросы, механики, инженеры, повар, боцман. Украинский военный прокурор Анатолий Матиос заявил на своей странице в Facebook о задержании семи российских моряков. Силовые структуры Украины отметили, что танкер признан вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте, однако о судьбе моряков сразу не сообщалось. Сначала источник портала «Страна.ua» в СБУ сообщил, что моряков отпустили на свободу, но при этом с них взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя, что не препятствует их выезду из Украины. Затем уже пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко уточнил: экипаж российского танкера отправляется в Россию через Молдавию, но судно остаётся в Измаиле.

В любом случае действия Киева, очевидно, будут расценены международными наблюдателями как альтернатива решению Москвы держать украинских моряков под арестом.

Есть две основные версии задержания танкера. Первая — распоряжение отдал лично президент Владимир Зеленский . Очевидно, с целью дальнейшего обмена судна и экипажа на украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Вторая — это было сделано политическими оппонентами главы государства и за его спиной для ослабления его позиций.

Как отметил в разговоре с News.ru политолог Олег Бондаренко , о реальном урегулировании инцидента можно будет говорить лишь тогда, когда экипаж и судно вернутся в Россию.

Олег Бондаренко, политолог, директор Фонда прогрессивной политики