Украина взяла реванш у России за Керченский инцидент 

Пока Украина продолжает подсчитывать голоса после прошедших парламентских выборов, в отношениях Москвы и Киева — очередное обострение. Танкерная война, начавшаяся в районе Персидского залива, получила своё продолжение на постсоветском пространстве. Задержание украинскими силовиками судна под российским флагом может сорвать наметившийся, казалось бы, прогресс в обмене пленными. Пикантности ситуации добавляет то, что Северная Корея уже неделю удерживает задержанное российское рыболовецкое судно и его экипаж под предлогом проверки.
Государственная пограничная служба Украины 25 июля задержала российский танкер Neyma, а сотрудники СБУ провели обыск и допросили членов экипажа. По версии украинской контрразведки, судно принимало непосредственное участие в нашумевшем инциденте в ноябре 2018 года: танкер, который тогда ходил под названием Nika Spirit, блокировал в Керченском проливе два малых бронированных артиллерийских катера (МБАК) «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМСУ. 22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности, как и корабли, отконвоированные в Керчь, до сих пор содержатся под арестом в России. Президент РФ Владимир Путин оценил действия киевских властей, отправивших корабли в Азовском море, как провокацию накануне выборов президента Украины.
Украинские эксперты напоминают, что подобную тактику перекрытия российский Черноморский флот использовал во время событий в Крыму, когда списанный большой противолодочный корабль (БПК) «Очаков» был оперативно отбуксирован к фарватеру, соединившему крымское озеро Донузлав с Чёрным морем, и перекрыл возможное движение боеспособной части ВМСУ.
Задержание танкера Neyma под российским флагом произошло в порту Измаил, который расположен в акватории Килийского гирла реки Дунай в 93 км от Чёрного моря. Судно было специально переименовано, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе», заявили в СБУ. В то же время не ясны мотивы компании-судовладельца, которая после инцидентов с задержанием на Украине судов «Норд» и «Механик Погодин», продолжила направлять танкеры в украинские порты. По информации Международной федерации транспортных рабочих, на борту Neyma находится 2 тысячи тонн груза.
Обстоятельства задержания судна и моряков до сих пор уточняются. По словам источников РИА, экипаж Neyma составляет 11–16 моряков, среди них матросы, механики, инженеры, повар, боцман. Украинский военный прокурор Анатолий Матиос заявил на своей странице в Facebook о задержании семи российских моряков. Силовые структуры Украины отметили, что танкер признан вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте, однако о судьбе моряков сразу не сообщалось. Сначала источник портала «Страна.ua» в СБУ сообщил, что моряков отпустили на свободу, но при этом с них взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя, что не препятствует их выезду из Украины. Затем уже пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко уточнил: экипаж российского танкера отправляется в Россию через Молдавию, но судно остаётся в Измаиле.
В любом случае действия Киева, очевидно, будут расценены международными наблюдателями как альтернатива решению Москвы держать украинских моряков под арестом.
Есть две основные версии задержания танкера. Первая — распоряжение отдал лично президент Владимир Зеленский. Очевидно, с целью дальнейшего обмена судна и экипажа на украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Вторая — это было сделано политическими оппонентами главы государства и за его спиной для ослабления его позиций.
Как отметил в разговоре с News.ru политолог Олег Бондаренко, о реальном урегулировании инцидента можно будет говорить лишь тогда, когда экипаж и судно вернутся в Россию.
Олег Бондаренко, политолог, директор Фонда прогрессивной политики
Полагаю, что это попытка определённых людей из Службы безопасности Украины (СБУ) подставить президента Владимира Зеленского. Как известно, СБУ ему на данный момент не подчиняется, поэтому определённые силы могут попробовать загнать его в «прокрустово ложе» предшественника. Последствия, на мой взгляд, могут быть очень серьёзными. Ни о каком обмене украинских моряков или же просто об их возврате речи теперь быть не может. А в целом России стоит приходить к мысли об использовании израильского опыта, если вот так вот, на ровном месте, без каких-либо обоснований украинцы просто занимаются пиратством и терроризмом, захватывая по своему усмотрению понравившиеся им корабли с экипажами, значит, мы можем, например, прекратить украинское судоходство в Азовском море — путём захвата всего флота Украины.