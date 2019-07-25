Сенат США обвинил РФ во вмешательстве в выборы с 2014 года

Сенат США опубликовал документ, в котором обвиняет Россию во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014–2017 годах.

Комитет сената провёл собственное расследование российского вмешательства в американские выборы. При этом он признаёт, что РФ в итоге не повлияла на итоги голосования в 2016 году.

Однако комитет призывает воздержаться от внедрения электронного голосования на выборах. Кроме того, сенаторы рекомендовали разведслужбам организовать «эффективное сдерживание», сообщив противникам, что Вашингтон больше не потерпит никаких вмешательств.

17 мая 2017 года Минюст США доверил Мюллеру поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом нынешнего американского лидера Дональда Трампа

Специальный прокурор объявил о завершении работы над делом в апреле 2019 года.

В отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям, писал News.ru.