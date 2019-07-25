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Зеленский в разговоре с Трампом поблагодарил за санкции против России 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с американским коллегой Дональдом Трампом, об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
В ходе разговора Трамп поздравил Зеленского с победой его партии «Слуга народа» на выборах в парламент, говорится на сайте украинского президента.
«Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США», — отметила пресс-служба Зеленского.
Зеленский в ответ поблагодарил коллегу «за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию», говорится в сообщении.
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» после обработки 99,30% протоколов на выборах в Верховную раду получает 43,16% и сохраняет значительный отрыв от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко, которая набирает 13,01%.
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В мире , США , Украина , Юрий Бойко , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Верховная Рада
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