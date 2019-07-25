Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против РФ

Как сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, в ходе разговора Зеленский поблагодарил американского коллегу «за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию».

Дональд Трамп, в свою очередь, поздравил Зеленского с уверенной победой его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду

Президент США выразил надежду, что обновленный парламент «сможет быстро улучшить имидж Украины» и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали партнерство Киева и Вашингтона.