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Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против РФ 

Рамблер 38 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за усиление санкций в отношении России.
Как сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, в ходе разговора Зеленский поблагодарил американского коллегу «за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию».
Дональд Трамп, в свою очередь, поздравил Зеленского с уверенной победой его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду.
Президент США выразил надежду, что обновленный парламент «сможет быстро улучшить имидж Украины» и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали партнерство Киева и Вашингтона.
В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Верховная Рада
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