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На Порошенко попытались совершить нападение 

RT на русском + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщает РИА Новости, это произошло вскоре после того, как экс-глава Украины вышел из здания Государственном бюро расследований, где его допрашивали следователи ведомства.
Порошенко пришёл на допрос в ГБР 
Уточняется, что один человек смог прыгнуть на капот машины Порошенко, когда он садился в автомобиль, а ещё одному удалось распылить слезоточивый газ в лицо охранникам бывшего украинского лидера.
По данным агентства, в происходящее в итоге вмешалась полиция, а Порошенко покинул место происшествия.
Ранее Порошенко вышел к журналистам вместе со своим адвокатом после допроса в ГБР, который длился больше часа.
RT на русском: последние новости
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