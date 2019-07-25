Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН обратилась к России и Украине после задержания танкера 

BFM.RU + ещё 12 1 час назад
ООН призвала Россию и Украину избегать действий, ведущих к эскалации в районе Черного моря на фоне инцидента с задержанием в порту Измаила российского танкера. Об этом сообщает ТАСС.
Офис генсека ООН попросил обес траны отказаться от «усиления риторики» и уважать права сторон в соответствии с уставом международной организации.
Ранее сегодня стало известно, что СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma. Судно принадлежит компании из Краснодарского края. По утверждению СБУ, этот танкер якобы в ноябре 2018 года блокировал в Керченском проливе украинские военные корабли.
Позже экипаж судна отпустили. Моряки уже находятся в Молдавии, откуда вылетят в Москву.
BFM.RU: последние новости
МВД Австрии объявило о розыске россиянина Зайцева по подозрению в работе на разведку Служба безопасности Украины задержала российский танкер СМИ: ЕС считает неприемлемым требование Джонсона о новой сделке по Brexit
В мире , Украина , Генпрокуратура РФ , ООН , СБУ , Измаил
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инцидент не исчерпан: Россия выдвинула требования к Украине23
Австрия объявила в розыск «русского шпиона»16
В Грузии задержали экс-министра по делу о митингах2
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против РФ38
Два российских аэропорта закрыли из-за пожаров2
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение