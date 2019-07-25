ООН обратилась к России и Украине после задержания танкера

ООН призвала Россию Украину избегать действий, ведущих к эскалации в районе Черного моря на фоне инцидента с задержанием в порту Измаила российского танкера. Об этом сообщает ТАСС.

Офис генсека ООН попросил обес траны отказаться от «усиления риторики» и уважать права сторон в соответствии с уставом международной организации.

Ранее сегодня стало известно, что СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma. Судно принадлежит компании из Краснодарского края. По утверждению СБУ, этот танкер якобы в ноябре 2018 года блокировал в Керченском проливе украинские военные корабли.

Позже экипаж судна отпустили. Моряки уже находятся в Молдавии, откуда вылетят в Москву.