Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 129 28 минут назад
Моряков с задержанного Службой безопасности Украины в порту Измаил в Одесской области российского танкера отпустили на свободу, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Россия прокомментировала задержание танкера
"Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу", — говорится в сообщении издания в четверг.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать, отметили в ведомстве.
Последние новости
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к россиянам Откровения вахтовиков, которые годами не бывают дома Доставщик смерти. История маньяка, убивавшего по всей России
В мире , Видео , Украина , МИД , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия прокомментировала задержание танкера608
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар7
В МИД Украины пообещали «дожать Кремль»110
СБУ задержала российский танкер606
«Шантажирует весь мир»: Россия терпит «выходки» КНДР400
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
00:41
На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение