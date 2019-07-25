Моряков с задержанного Службой безопасности Украины в порту Измаил в Одесской области российского танкера отпустили на свободу, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
"Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу", — говорится в сообщении издания в четверг.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать, отметили в ведомстве.