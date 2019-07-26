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В США объяснили казус с печатью президента 

Российская Газета + ещё 18 1 час назад
Некоммерческая организация Turning Point, устроившая скандальное мероприятие, на котором президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененной президентской печати с двуглавым орлом, объяснила причину казуса.
Перепутавший печати сотрудник ошибся, поскольку в последний момент начал искать необходимое изображение в интернете. В Turning Point назвали инцидент "неприемлемым" и утверждают, что в этом не было злого умысла, пишет газета The Washington Post.
Изданию удалось найти художника компьютерной графики — автора пародийной печати Чарльза Лизотта. Он не верит, что речь идет о простой ошибке. "Чушь собачья. Ее надо было специально искать. Это не может быть случайно", — цитирует РИА Новости.
В Белом доме заявили, что до того, как измененный символ президента США появился на экране, представители администрации не видели его.
Напомним, казус случился на встрече Трампа со студентами, организованной консервативной молодежной неправительственной организацией Turning Point. Во время выступления президента на экране за ним появилась президентская печать. На первый взгляд она была похожа на настоящую, однако при более внимательном изучении можно было заметить, что она изменена. Вместо орла с одной головой был изображен двуглавый орел — как на российском гербе, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Washington Post , РИА Новости , США
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