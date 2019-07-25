На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом»

«Крым — независимое государство. Веками независимое», — убежден он.

Потураев подчеркнул, что Крым — не турецкая колония (это вымысел и пропаганда), в 17 веке Крымское ханство было союзником Богдана Хмельницкого в освободительной войне на Украине, а Россией в 18-м полуостров был "проглочен".

Советник Зеленского рассказал, что президент намерен инициировать обсуждение вопроса о включении положения о национальной автономии Крыма в текст конституции Украины.

Более того, эта идея уже получила поддержку от крымского подкомитета «прообраза» комитета парламента по оккупированным территориям.

Также Никита Потураев заявил, что формат сдачи Крыма России в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе неприемлем для Зеленского. По его словам, это стало бы ошибкой, слабостью, трусостью и предательством по отношению к украинцам.