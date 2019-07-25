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На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом» 

Рамблер + ещё 4 4 минуты назад
Фото: Reuters
Крым — независимое государство, заявил в эфире канала ATR советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев.
«Крым — независимое государство. Веками независимое», — убежден он.
Потураев подчеркнул, что Крым — не турецкая колония (это вымысел и пропаганда), в 17 веке Крымское ханство было союзником Богдана Хмельницкого в освободительной войне на Украине, а Россией в 18-м полуостров был "проглочен".
Советник Зеленского рассказал, что президент намерен инициировать обсуждение вопроса о включении положения о национальной автономии Крыма в текст конституции Украины.
Более того, эта идея уже получила поддержку от крымского подкомитета «прообраза» комитета парламента по оккупированным территориям.
Также Никита Потураев заявил, что формат сдачи Крыма России в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе неприемлем для Зеленского. По его словам, это стало бы ошибкой, слабостью, трусостью и предательством по отношению к украинцам.
Комментарии155
В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Никита Потураев , Республика Крым
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