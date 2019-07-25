СМИ сообщили о похищении бывшего министра нефти Ливии

Неизвестные похитили бывшего министра нефти Ливии Абдельбари аль-Аруси возле его дома в ливийской столице Триполи, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление "Ливийской национальной группы революции 17 февраля".

Группа подчеркивает в заявлении, что неизвестная вооруженная группировка похитила аль-Аруси около его дома в Триполи и увезла в неизвестном направлении. Она сообщила, что призвала власти преследовать похитителей и принять меры, чтобы похищенный экс-министр "вернулся домой невредимым".

Отмечается, что 58-летний аль-Аруси состоит в исламистской Партии справедливости и строительства — крыла террористической организации "Братья-мусульмане" * и был политическим заключенным в эпоху бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи . В 2012-2014 годах аль-Аруси занимал пост министра нефти и газа в правительстве Али Зейдана.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи и его окрестностях, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

* Террористическая организация, запрещенная в России