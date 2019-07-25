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Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло на фоне скандала после утечки компрометирующей его переписки из мессенджера Telegram заявил, что уйдет с поста 2 августа.
Ранее Спикер палаты представителей Пуэрто-Рико Карлос Мендес заявил о начале процесса импичмента против губернатора Рикардо Росселло.
"Я сложу с себя полномочия губернатора в пятницу, 2 августа", — заявил Росселло в ходе пресс-конференции. Трансляция выступления велась на странице Facebook канцелярии губернатора.
Ранее произошла утечка почти 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико из Telegram, в которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Это привело к масштабным беспорядкам: жители вышли на улицы. Росселло заявлял, что не намерен уходить со своего поста.
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В мире , Рикардо Росселло , Рики Мартин , Пуэрто-Рико
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