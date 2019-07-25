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Реставратор Нотр-Дама: Жара может спровоцировать обрушение сводов собора 

Российская Газета + ещё 2 43 минуты назад
Фото: Reuters
Аномальная жара, установившаяся на территории Франции, может спровоцировать обрушение сводов собора Парижской Богоматери, который в апреле пострадал в результате пожара. С таким заявлением выступил главный архитектор, отвечающий за реставрацию Нотр-Дама, Филипп Вильнев.
Он отметил, что во время тушения огня камень впитал в себя много воды и с тех пор не подвергался никакому воздействию. Специальные датчики подтвердили, что каменная кладка остается неподвижной. Однако в результате высыхания из-за жары, швы в каменной кладке "потеряют свои связующие свойства и структуру, из-за чего сводчатый потолок может обрушиться", — подчеркнул архитектор в эфире телеканала Euronews.
Из-за жары метеорологическая служба Франции объявила в среду максимальный — красный — уровень опасности в 20 департаментах на севере страны, а также в Париже. Еще в 60 департаментах сохраняется оранжевый уровень. В четверг прогнозируются новые температурные рекорды во многих французских городах, а в Париже столбики термометров могут подняться до плюс 42 градусов, пишет ТАСС.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. На борьбу с огнем были мобилизованы 400 пожарных. Удалось спасти обе башни и фасад собора, а также художественные и религиозные ценности (терновый венец Иисуса Христа и гвоздь из Креста Господня, ряд других реликвий). По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Ведется расследование.
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В мире , Европа , Пожары , Иисус Христос , ИТАР-ТАСС , Франция
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