Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных. Запись эфира опубликована на YouTube

По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера».

Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом якобы были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

«Они (ополченцы Донбасса — прим. «Ленты.ру») же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам не рассказывает кто-то, кто в Киеве на диване сидел», — утверждает Мельничук.

В августе 2017 года Мельничук открыл стрельбу по жителям района Троещина в Киеве. Недовольство бывшего комбата вызвало то, что горожане протестовали против превращения детского сада в его приемную.

Батальон «Айдар» получил широкую известность из-за случаев бандитизма и мародерства в Донбассе. Так, 22 июня 2017 года жители поселка Новосветловка под Луганском Владимир Винник и Андрей Сухаревский рассказали о поведении националистов в населенном пункте. По их словам, бойцы «Айдара» и лично Сергей Мельничук в августе 2014-го организовали массовые грабежи их поселка. По утверждению Винника, 95 процентов домов были разграблены, из-за боевых действий погибли более 200 местных жителей.