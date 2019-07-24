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Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wikipedia
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных. Запись эфира опубликована на YouTube.
По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера».
Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом якобы были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
«Они (ополченцы Донбасса — прим. «Ленты.ру») же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам не рассказывает кто-то, кто в Киеве на диване сидел», — утверждает Мельничук.
В августе 2017 года Мельничук открыл стрельбу по жителям района Троещина в Киеве. Недовольство бывшего комбата вызвало то, что горожане протестовали против превращения детского сада в его приемную.
Батальон «Айдар» получил широкую известность из-за случаев бандитизма и мародерства в Донбассе. Так, 22 июня 2017 года жители поселка Новосветловка под Луганском Владимир Винник и Андрей Сухаревский рассказали о поведении националистов в населенном пункте. По их словам, бойцы «Айдара» и лично Сергей Мельничук в августе 2014-го организовали массовые грабежи их поселка. По утверждению Винника, 95 процентов домов были разграблены, из-за боевых действий погибли более 200 местных жителей.
«Людей согнали в церковь, а в это время грабили их дома», — рассказал он.
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Комментарии5
В мире , Украина , Сергей Мельничук , Владимир Винник , Lenta.ru
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