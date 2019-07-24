Умер Рутгер Хауэр

Актер Рутгер Хауэр скончался в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety со ссылкой на агента актера Стива Кениса.

Кенис сообщил, что Хауэр умер 19 июля, его похороны состоялись сегодня, 24 июля.

Самая знаменитая роль Хауэра — в картине Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию». Фильм, в котором актер исполнил роль лидера банды репликантов Роя Бэтти, стал культовым.

Популярность Рутгера Хауэра не угасала и в 2000-х: в 2005 он снялся у Роберта Родригеса в «Городе Грехов» и в картине Кристофера Нолана «Бэтмен. Начало».

Рутгер Хайэр также известен как общественный деятель. Он спонсировал экологическую организацию Greenpeace и основал некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами информирования о СПИДе.

Актеру было 75 лет, у него осталась жена и дочь.