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Умер Рутгер Хауэр 

Рамблер + ещё 23 11 минут назад
Актер Рутгер Хауэр скончался в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety со ссылкой на агента актера Стива Кениса.
Кенис сообщил, что Хауэр умер 19 июля, его похороны состоялись сегодня, 24 июля.
Самая знаменитая роль Хауэра — в картине Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию». Фильм, в котором актер исполнил роль лидера банды репликантов Роя Бэтти, стал культовым.
Популярность Рутгера Хауэра не угасала и в 2000-х: в 2005 он снялся у Роберта Родригеса в «Городе Грехов» и в картине Кристофера Нолана «Бэтмен. Начало».
Рутгер Хайэр также известен как общественный деятель. Он спонсировал экологическую организацию Greenpeace и основал некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами информирования о СПИДе.
Актеру было 75 лет, у него осталась жена и дочь.
В мире , Видео , Скотт Ридли , Роберт Родригес , Кристофер Нолан , Нидерланды
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