На Украине задумались о расширении санкций против России

Правительство Украины собирается внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о расширении антироссийских санкций. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинское министерство по делам временно оккупированных территорий.

Новые санкции могут коснуться 24 предприятий, работающих на территории Крыма и задействованных в строительстве газопровода из Краснодарского края на Крымский полуостров, а также занимающихся добычей углеводородов в Крыму.

По мнению киевских властей, эти компании создают угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.