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На Украине задумались о расширении санкций против России 

Рамблер + ещё 10 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Украины собирается внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о расширении антироссийских санкций. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинское министерство по делам временно оккупированных территорий.
Новые санкции могут коснуться 24 предприятий, работающих на территории Крыма и задействованных в строительстве газопровода из Краснодарского края на Крымский полуостров, а также занимающихся добычей углеводородов в Крыму.
По мнению киевских властей, эти компании создают угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
В мире , Украина , Правительство Украины
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